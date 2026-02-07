Genoa-Napoli, rigore per i rossoblù dopo OFR: cosa è successo

Bastano 30 secondi al Genoa per andare in vantaggio contro il Napoli: fallo di Meret e rigore assegnato dopo l’OFR.

Dopo nemmeno 30 secondi dall’inizio del match si accende la sfida tra Genoa e Napoli. Brutta uscita di Meret su Vitinha in area di rigore. L’arbitro ha subito indicato il dischetto facendo pensare di dare il rigore ma in realtà stava indicando una rimessa dal fondo.

Poco dopo però è stato richiamato dal VAR per rivedere l’azione cambiando così idea. Infatti dopo la revisione Massa ha annunciato: “Il numero 1 del Napoli ha commesso fallo nell’area di rigore. Conseguenza: calcio di rigore e ammonizione“. Seguono quindi le proteste per la decisione finale.

Dagli undici metri si presenta Ruslan Malinovs’kyj che non sbaglia. Grande prestazione per il classe ’93 che nelle ultime 5 partite ha collezionato altri due gol (portandosi oggi a quota 3 consecutivi) e due assist.

I padroni di casa si portano così in vantaggio a nemmeno un minuto dall’inizio della sfida contro i ragazzi di Conte.