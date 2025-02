Rigoberto Rivas, attaccante di origini italiane che era stato vicino all’Empoli, ha firmato con il Kocaelispor, club della Serie B turca

Non in tutti i campionati europei si è ancora chiusa la sessione invernale del calciomercato. In Turchia, infatti, le squadre possono ancora effettuare delle operazioni.

Possibilità che è estesa fino all’11 febbraio, ultimo giorno possibile per effettuare trasferimenti in tutti i campionati turchi. Una delle ultime trattative di mercato ha riguardato Rigoberto Rivas, esterno di nazionalità honduregna di origini italiane che questa estate era stato vicino all’Empoli.

Il classe ’98, passato tra le altre per Reggina e le giovanili dell’Inter, ha firmato il suo passaggio dall’Hataysport al Kocaelispor, passando dalla Serie A alla Serie B turca.

In particolare, il Kocaelispor è primo in campionato e ha ampie possibilità di poter vincere. Intanto, l’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà al club per due anni.

Rigoberto Rivas al Kocaelispor: è ufficiale

Nelle scorse settimane era stato vicino al vestire la maglia dell’Empoli. Ora per l’ex Reggina, Inter, Ternana e Brescia (tra le altre), si è aperto un nuovo capitolo. Rigoberto Rivas diventerà un nuovo calciatore del Kocaelispor, con il compito di aiutare il club a raggiungere la massima serie turca.

Giocatore che quest’anno ha collezionato 17 presenze in Super Lig, segnando 1 gol e fornendo 2 assist. Il suo vecchio club occupa la 18ª posizione in campionato. in piena zona retrocessione. Il Kocaelispor, invece, è primo con 6 lunghezze di vantaggio sull’inseguitrice.