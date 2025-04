Le parole dell’allenatore del Celje, avversaria sconfitta dalla Fiorentina ai quarti di finale di UEFA Conference League.

La Fiorentina passa il turno e accede alle semifinali di UEFA Conference League.

Basta il 2-2 al “Franchi” ai Viola per eliminare il Celje, forti del 2-1 dell’andata.

Una partita ricca di emozioni che ha cambiato padrone diverse volte, con un siparietto tra l’allenatore del Celje e quello della Fiorentina al triplice fischio.

Di seguito le parole di Riera, allenatore del Celje, al termine del match.

Riera: “Palladino? Deve imparare tanto”

L’allenatore del Celje ha commentato così il siparietto con Palladino: “Volevo dare la mano a Palladino e mi ha detto che parlo troppo ma io non posso fare tanti complimenti agli avversari prima della partita. Prima dalla gara, anche per dare un messaggio ai miei giocatori, io devo dare degli input in cui devo dire che dobbiamo crederci fino in fondo, anche perché la Fiorentina ha una rosa di valore economico molto più alto del nostro, quasi 300 milioni contro i nostri 13 milioni. Al novantesimo però per me era finito tutto. Lui è più giovane di me e deve imparare tanto. Il calcio poi ti dà altre possibilità e spero di confrontarci quando avremo squadre di uguale valore”.

Non ha tardato ad arrivare, poi, la risposta di Palladino: “Sinceramente non mi interessa come ha commentato e per i colleghi bisogna avere rispetto, cosa che Riera non ha avuto nelle parole nel post-gara dell’andata. Io non ho mai mancato di rispetto”