Le parole di Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, ai microfoni de L’Equipe riguardo la decisione sul suo futuro

Richardson vuole lasciare la Fiorentina. Ad annunciarlo è stato lo stesso centrocampista marocchino ai microfoni de L’Equipe: “Ho attraversato momenti difficili fuori dal campo, ma dal punto di vista calcistico ho fatto bene negli ultimi mesi. Pioli ha detto che contava su di me, la società non voleva lasciarmi andare. Ma ho giocato pochissimo, quindi preferirei andarmene quest’inverno“.

Il classe 2002 ha svelato apertamente la sua preferenza riguardo il futuro: “Il Nizza è la squadra del mio cuore. Sono cresciuto a Nizza, mia madre vive ancora lì. So che stanno attraversando un periodo difficile, ma onestamente è un ottimo club di Ligue 1. Tutti attraversano momenti difficili. Il Nizza è chiaramente la mia priorità“.

Richardson ha collezionato solo quattro presenze in questa prima fase di stagione, nessuna da titolare in Serie A. Il marocchino ha giocato dal primo minuto, invece, contro Dinamo Kiev e Losanna in Conference League.