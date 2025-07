Rios (IMAGO)

Forza fisica e qualità: chi è Richard Rios, il centrocampista che ha stregato mezza Europa al Mondiale per Club e che la Roma vuole

Il calciomercato entra nel vivo e tante trattative subiscono risvolti giorno dopo giorno. Una di queste situazioni riguarda la nuova Roma di Giampiero Gasperini, che sta cercando un centrocampista in grado di portare qualità sia fisiche che tecniche alla mediana giallorossa.

Al momento le trattative in piedi sono due: una con il Lens per Neil El Aynaoui, calciatore marocchino classe 2001, valutato dai francesi 30 milioni di euro; l’altra pista porta invece a Richard Rios, centrocampista colombiano che ha disputato il Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras, club brasiliano.

Proprio al Mondiale per Club, Rios si è distinto grazie a ottime prestazioni, durante le quali ha messo in mostra tutte le sue qualità migliori. Parliamo infatti di un giocatore forte fisicamente, capace anche di giocare bene nello stretto grazie a un’ottima tecnica, una spiccata capacità di inserimento e un tiro dalla distanza davvero efficace.

Rios è il tipico centrocampista che piace molto a Gasperini: potrebbe infatti essere paragonato a Ederson, che all’Atalanta è stato uno dei perni della formazione dell’allenatore di Grugliasco. Un calciatore in grado di abbinare grandissima intensità a tecnica e qualità: caratteristiche che gli permettono di dare equilibrio alla squadra ma, allo stesso tempo, presenza in fase offensiva.

Dal futsal al Flamengo, la crescita di Rios

Richard Rios è nato il 2 giugno 2000 a Vegachí, in Colombia. Innamorato del calcio fin da piccolo, muove i primi passi nel futsal, dove forgia uno dei suoi marchi di fabbrica: la capacità di giocare nello stretto. Le prime esperienze ufficiali le vive con l’Alianza Platanera e con la nazionale colombiana al Mondiale Under 20, dove viene notato dagli osservatori del Flamengo. Il club decide di metterlo sotto contratto e di portarlo a Rio de Janeiro. Nel giro di poco tempo Rios arriva in prima squadra, ma la concorrenza al “Fla” è altissima: ancora probabilmente acerbo, il giovane trova poco spazio e, dopo aver esordito nel Campionato Carioca e nella Serie A brasiliana, decide di partire in prestito al Mazatlán, in Messico, dove a causa di un problema fisico al ginocchio non riesce a mettersi in mostra.

Ma la svolta della sua carriera arriva poco dopo: tornato al Flamengo, si trasferisce questa volta a titolo definitivo al Guarani, sempre in Brasile, dove riesce finalmente a mettersi in luce fino a conquistare la chiamata del Palmeiras. Nel giro di poco tempo infatti, il centrocampista colombiano diventa uno dei perni dei “Verdão”, con i quali realizza 11 gol e 10 assist in 137 presenze, oltre a vincere 2 Campionati Paulista e un Campionato brasiliano. Fino ad arrivare a mettersi in mostra nel recente Mondiale per Club, dove raggiunge da protagonista i quarti di finale con il Palmeiras, attirando l’attenzione di diverse squadre europee, tra Serie A e Premier League.

Richard Rios al Palmeiras

Qualità e dinamismo per la Roma: le caratteristiche di Richard Rios

Come detto in precedenza, Richard Rios è cresciuto calcisticamente nel futsal e, di conseguenza, ha sviluppato caratteristiche particolari rispetto ad altri centrocampisti. Abituato a giocare in spazi stretti, dove serve una tecnica raffinata, Rios mostra frequentemente la tipica “suolata” del calcio a 5. Questo è reso possibile da una grande personalità e da una percezione del pericolo molto sviluppata, frutto dell’abitudine a giocare in contesti più ristretti rispetto al calcio a undici. Richard Rios è di fatto il tipico mediano moderno: può giocare in un centrocampo a tre, da vertice basso o mezzala, ma anche in una mediana a due. È un giocatore che sa dare equilibrio, difendere, costruire gioco e contribuire in fase di manovra. Abbinate a dinamismo, resistenza e capacità di inserisci con e senza palle anche in fase offensiva.

Insomma, parliamo di un centrocampista totale, che ha dimostrato anche di avere ampi margini di miglioramento. Come detto in apertura, Rios potrebbe essere la controfigura perfetta di Ederson per Gasperini. È per questo che la Roma sta insistendo per portare il giocatore nella Capitale, sperando di colmare la distanza di 5 milioni tra domanda e offerta, visto che per ora il Palmeiras non intende abbassare la propria richiesta di 30 milioni di euro.