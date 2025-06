Milan, a centrocampo l’obiettivo è sempre Ricci: piace anche Rovella

Per il centrocampo del Milan piace Samuele Ricci: se la trattativa dovesse saltare, i rossoneri faranno un tentativo per Rovella

Prosegue il calciomercato in casa Milan. I rossoneri hanno cominciato un nuovo corso con Igli Tare come ds e Massimiliano Allegri come allenatore, dunque cominciano a pensare ai rinforzi per la rosa della prossima stagione.

Per il centrocampo piace Samuele Ricci del Torino, che piace molto al club rossonero. Il Milan è ormai vicinissimo a salutare Tijjani Reijnders, che ha un accordo di massima con il Manchester City e si trasferirà in Inghilterra per 55 milioni + 15 di bonus.

Il club rossonero, dunque, punta a rinforzare il centrocampo dopo la sua partenza e Ricci è un profilo che è sempre piaciuto, resta dunque da capire se sarà una trattativa che si può sviluppare. Il capitano del Torino è reduce dalla quarta stagione consecutiva con i granata, con cui ha collezionato oltre 110 presenze.

Se la trattativa per Ricci dovesse saltare, il Milan proverà a fare un tentativo per Nicolò Rovella, che ha chiuso la sua seconda annata con la maglia della Lazio. Il centrocampista piace molto ad Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus.