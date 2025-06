Milan, passi in avanti per Ricci: la situazione

Contatti positivi in mattinata tra i club: parti vicine per arrivare ad un’intesa finale

Ricci si avvicina sempre a vestire la maglia del Milan. Passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il classe 2003 in rossonero. In mattinata ci sono stati contatti molto positivi tra i club, ma non ancora decisivi per arrivare a un’intesa definitiva. Il club vorrebbe infatti chiudere per l’arrivo di un altro centrocampista prima di Ricci.

I rossoneri stanno lavorando su più opzioni a centrocampo, e Ricci mantiene una posizione importante nelle preferenze del club. Il prezzo del classe 2001 si aggira intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi.