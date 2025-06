Milan, accordo raggiunto per Ricci: le ultime

Accordo tra il Milan e il Torino per Samuele Ricci: si sistemeranno i dettagli a inizio settimana per il centrocampista.

Samuele Ricci si avvicina sempre di più a vestire la maglia del Milan. Dopo i contatti positivi degli ultimi giorni, la trattativa ha vissuto un’accelerazione nelle ultime ore: c’è un’intesa di massima tra i club, e l’operazione è ormai entrata nella fase finale.

L’accordo è arrivato, e l’inizio della prossima settimana sarà dedicato alla definizione dei dettagli contrattuali e alla chiusura formale.

Il centrocampista classe 2001, valutato intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi, è sempre stato uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della dirigenza rossonera per rinforzare la mediana. Il Milan ha lavorato su più opzioni, ma Ricci è rimasto tra le priorità, considerato il profilo ideale per le esigenze tecniche del nuovo corso.

Il club, oltre al centrocampista azzurro, attende anche l’arrivo di Luka Modric, che diventerà rossonero dopo il Mondiale per Club.