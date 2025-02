L’attaccante dell’Atalanta ha realizzato una tripletta nel corso della gara di Serie A contro l’Hellas Verona

Mateo Retegui ha realizzato una tripletta in appena 45′. L’attaccante dell’Atalanta – dopo il rigore sbagliato contro il Torino – è tornato a segnare. Ben tre gol per lui, arrivati ai minuti 21′, 25′ e 44′.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO