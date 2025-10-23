Mateo Retegui, Italia (Imago)

Mateo Retegui, passato in estate dall’Atalanta all’Arabia Saudita, ha svelato un retroscena legato al Milan

Dal titolo di capocannoniere al trasferimento in Arabia Saudita, il passo è breve. Mateo Retegui è stato tra le più grandi sorprese della scorsa stagione di Serie A, avendo trascinato l’Atalanta in Champions League a suon di gol.

Quest’estate, però, il bomber italo-argentino ha lasciato Bergamo per decidere di trasferirsi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Qadisiya.

Questione economica o di ambizioni? Chissà, ma intanto non mancavano i club europei interessati a lui. A renderlo noto è stato lo stesso attaccante classe ’99, durante un’intervista alla tv saudita Al-Arabiya.

Retegui ha infatti dichiarato: “Ho scelto l’Al-Qadisiya per quello che mi ha trasmesso l’allenatore. Milan? Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma con le trattative non sono andate a buon fine e l’Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente”.

Le parole di Retegui

Tante le critiche, o comunque le richieste di chiarimenti, che hanno accompagnato il trasferimento dell’ex Atalanta in Arabia Saudita. Tra queste anche quelle di Gravina, presidente della FIGC, a cui il 26enne ha in qualche modo risposto.

L’attaccante ha affermato: “Rispetto la sua opinione, ho un buon rapporto con lui. Tuttavia non voglio parlare di questa questione perché le mie affermazioni potrebbero essere distorte“.