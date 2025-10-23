Retegui: “Ci sono stati contatti con il Milan, ma l’Al-Qadisiya è stata la squadra che mi ha voluto di più”
Mateo Retegui, passato in estate dall’Atalanta all’Arabia Saudita, ha svelato un retroscena legato al Milan
Dal titolo di capocannoniere al trasferimento in Arabia Saudita, il passo è breve. Mateo Retegui è stato tra le più grandi sorprese della scorsa stagione di Serie A, avendo trascinato l’Atalanta in Champions League a suon di gol.
Quest’estate, però, il bomber italo-argentino ha lasciato Bergamo per decidere di trasferirsi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Qadisiya.
Questione economica o di ambizioni? Chissà, ma intanto non mancavano i club europei interessati a lui. A renderlo noto è stato lo stesso attaccante classe ’99, durante un’intervista alla tv saudita Al-Arabiya.
Retegui ha infatti dichiarato: “Ho scelto l’Al-Qadisiya per quello che mi ha trasmesso l’allenatore. Milan? Ci sono stati diversi club che si sono interessati, ma con le trattative non sono andate a buon fine e l’Al-Qadisiya mi ha voluto maggiormente”.
Le parole di Retegui
Tante le critiche, o comunque le richieste di chiarimenti, che hanno accompagnato il trasferimento dell’ex Atalanta in Arabia Saudita. Tra queste anche quelle di Gravina, presidente della FIGC, a cui il 26enne ha in qualche modo risposto.
L’attaccante ha affermato: “Rispetto la sua opinione, ho un buon rapporto con lui. Tuttavia non voglio parlare di questa questione perché le mie affermazioni potrebbero essere distorte“.