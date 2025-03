Retegui indisponibile per infortunio: ha già lasciato il ritiro dell’Italia

Matéo Retegui indisponibile per l’Italia dopo gli esami: l’attaccante ha già lasciato il ritiro

Matéo Retegui non prenderà parte alle due gare della Nazionale Italiana contro la Germania in programma giovedì 20 e domenica 23 settembre 2025.

L’attaccante dell’Atalanta, infatti, ha effettuato esami di accertamento alla vigilia del primo impegno, prima di essere dichiarato indisponibile.

Per l’attuale capocannoniere della Serie A con 22 gol, riscontrato un risentimento muscolare alla coscia destra.

Il calciatore ha quindi già lasciato il ritiro di Appiano Gentile e ha fatto rientro a Bergamo per iniziare subito la riabilitazione presso i centri dell’Atalanta.

Italia, il comunicato su Retegui

Di seguito riportiamo il comunicato dell’Italia sul calciatore nerazzurro.

“L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia DX, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania”.

“Il calciatore ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti nel corso della conferenza stampa odierna prevista alle 14:30“.