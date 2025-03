Atalanta, pugni alla panchina per Retegui dopo il cambio: cosa è successo

Retegui visibilmente adirato dopo la sostituzione contro la Fiorentina: l’attaccante nerazzurro ha reagito colpendo ripetutamente la panchina.

Tensione in casa Atalanta durante la sfida contro la Fiorentina.

Mateo Retegui, visibilmente frustrato dopo la sostituzione, ha reagito con rabbia, colpendo ripetutamente la panchina alla sua uscita dal campo.

L’attaccante nerazzurro non ha nascosto il proprio disappunto bisognerà comprendere se per la decisione di Gasperini oppure per la sua prestazione, lasciando trasparire tutto il suo nervosismo.

Retegui è rientrato titolare dopo l’infortunio che lo aveva messo in dubbio per la sfida ai viola: il numero 32, invece, è partito titolare, ma non è riuscito a segnare.