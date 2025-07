Atalanta, Retegui a un passo dall’addio: visite in Olanda e firma imminente

Visite mediche per Retegui tra il weekend e lunedì con l’Al-Qadsiah.

Mateo Retegui è a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Qadsiah. L’attaccante italo-argentino, protagonista della scorsa stagione con la maglia dell’Atalanta, effettuerà le visite mediche in Olanda tra il weekend e lunedì, prima di porre la firma sul contratto quadriennale con opzione per un quinto anno.

L’operazione è ormai definita nei dettagli: il giocatore percepirà uno stipendio da 15,5 milioni di euro più bonus legati agli obiettivi di squadra.

All’Atalanta, invece, andranno 65 milioni complessivi, una cifra che comprende anche la percentuale di solidarietà dovuta all’Estudiantes, la società che ha cresciuto Retegui.

In queste ore i due club stanno limando gli ultimi dettagli dell’intesa, ma l’ufficialità è ormai dietro l’angolo. Per Retegui si apre così una nuova avventura in Arabia Saudita, mentre l’Atalanta incassa una maxi-plusvalenza e si prepara a individuare il sostituto per il reparto offensivo di Juric.