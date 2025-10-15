Ivan Hasek, ex CT Repubblica Ceca (Imago)

Ivan Hasek non è più il Commissario Tecnico della Repubblica Ceca: è arrivato l’esonero

Salta un’altra panchina tra le nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo le dimissioni di Stojkovic da CT della Serbia e l’esonero di Tomasson da parte della Svezia, anche la Repubblica Ceca ha deciso di cambiare guida tecnica.

La federazione ceca ha infatti esonerato l’ormai ex Commissario Tecnico Ivan Hasek, che nelle due sfide di ottobre ha ottenuto un solo punto contro Croazia e Isole Faer Oer. Decisiva in tal senso è stata la sconfitta arrivata contro i faeroensi, nello scontro diretto per il 2° posto del girone L.

Nonostante il 2-1, però, la nazionale ceca è in una posizione confortevole per quanto riguarda la qualificazione per i playoff: a Schick e compagni servirà infatti una vittoria contro Gibilterra – fanalino di goda del gruppo con 0 punti e 20 gol subiti – per mettere al sicuro la seconda posizione.

Testa alle gare di novembre dunque per la Repubblica Ceca, che intanto ha qualche settimana di tempo per scegliere il proprio nuovo Commissario Tecnico.