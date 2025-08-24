Rennes in 9 in campo dopo 10 minuti contro il Lorient
Rennes in 9 in campo dopo soli 10 minuti nella sfida di Ligue 1 contro il Lorient.
Il Rennes non si scorderà facilmente la seconda giornata della nuova stagione della Ligue 1. Il club è rimasto in 9 in campo, durante la partita odierna con il Lorient, in 10 minuti dal via.
Complici le due espulsioni prima di Camara e poi di Wooh. Il primo a causa di un fallo su Karim che stava indirizzando la palla nella sua metà campo.
Anche l’intervento del VAR ha confermato la decisione iniziale dell’arbitro. Ma non è finita qua.
Dopo soli 5 minuti arriva il secondo cartellino rosso per gli ospiti. Lanciato in profondità sulla destra, al limite dell’area, Tosin viene colpito da Wooh. Il giocatore del Lorient sembrava diretto verso la porta.