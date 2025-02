Renato Veiga, Juventus (Imago)

Il nuovo difensore della Juventus, arrivato a gennaio del Chelsea, ha parlato ai microfoni di Sky Sport

È una settimana chiave per la Juventus, che in 7 giorni si gioca una gran fetta di stagione.

Prima la terza vittoria consecutiva, contro il PSV, ora l’Inter e poi la sfida di ritorno, a Eindhoven, contro gli olandesi.

Giorni cruciali dunque per i bianconeri, che da un lato sono in lotta per ottenere la qualificazione in Champions League, mentre dall’altro vogliono continuare il loro cammino europeo di quest’anno.

Thiago Motta ha bisogno di tutti i suoi uomini migliori, e uno di questi è diventato subito Renato Veiga, che ha avuto un super impatto come sostituto dell’infortunato Kalulu. Il portoghese, arrivato in prestito secco dal Chelsea, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport.

Juventus, le parole di Renato Veiga

Prima di tutto, il difensore ha dichiarato: “È tutto ancora nuovo, non sono qui da molto ma la squadra mi ha accolto molto bene. Abbiamo un ottimo gruppo, molto solido, con la giusta atmosfera e questo è molto importante”.

Dopodiché: “Tutti conoscono la Juventus per la storia, per i grandi calciatori che hanno giocato qui, anche portoghesi. Sapevo già molte cose prima di venire, seguivo la squadra grazie ai giocatori importanti che ci sono”.

“Voglio portare la Juventus a vincere sempre”

Poi, sul derby d’Italia di domenica sera: “Quella contro l’Inter è una partita fondamentale, dobbiamo vincere perché siamo la Juventus. Giochiamo sempre per vincere”.

E infine, il portoghese ha parlato di obiettivi: “Il mio obiettivo è portare la Juventus a vincere sempre. Sono uno che pensa partita dopo partita e al presente“.

