Renan Lodi risolve con l’Al Hilal ma scoppia il caso: la ricostruzione

L’ex Atletico Madrid ha chiuso la sua esperienza con l’Al Hilal risolvendo il contratto ma potrebbe non essere finita qui: la ricostruzione.

Renan Lodi ha risolto il suo contratto con l’Al Hilal. L’ex Atletico Madrid, arrivato nel club saudita all’inizio del 2024 e con un contratto fino al 2027, ha deciso di non continuare a vestire la maglia del club allenato da Simone Inzaghi. Una scelta dettata dall’esclusione dalle liste per il campionato. Perché? Il motivo è dettato dal raggiungimento del limite massimo di giocatori tesserabili.

Lodi avrebbe quindi potuto disputare solo le partite di Champions League asiatica. Una prospettiva che, all’età di 27 anni, non ha accontentato il giocatore, il quale ha deciso di interrompere il suo rapporto con l’Al Hilal insieme al suo entourage e ha spiegato le sue ragioni tramite un post pubblicato su Instagram, di seguito riportato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Renan Lodi (@renan_lodi)

“Questa situazione mi ha fatto riflettere sul mio futuro. Ho ancora molti sogni nel calcio e non avrei avuto abbastanza minuti in questa stagione. Nelle ultime settimane ho cercato di far tornare sui suoi passi il club per poter essere disponibile per tutte le partite, ma non ho mai ricevuto risposta su come questa situazione potesse essere risolta in modo amichevole. Pertanto, ho chiesto una consulenza legale e mi è stato comunicato che non posso essere privato della mia professione. Ho deciso di far valere i miei diritti, come qualsiasi lavoratore a cui viene impedito di svolgere il proprio lavoro. Spero vivamente che le autorità competenti si occupino del mio caso il più rapidamente possibile, così che io possa tornare a fare ciò che amo senza alcuna restrizione” , queste le parole di Renan Lodi che si augura che la situazione si risolva al più presto.

L’Al Hilal, dal canto suo, non ha apprezzato. Il club saudita ha fatto sapere di essere intenzionato a intraprendere tutte le misure legali necessarie per tutelare i suoi diritti.

Cosa può accadere

Una storia che siamo ancora in attesa di scoprire come andrà a finire. Secondo quanto spiegato da Enrico Lubrano, docente di diritto dello sport presso l’Università LUISS di Roma, la FIFA dovrà ora valutare se il recesso del giocatore sia giustificato da giusta causa o da giusta causa sportiva. In particolare, “sussiste giusta causa di recesso in presenza di una condotta abusiva da parte della controparte del contratto (art. 14), mentre sussiste giusta causa sportiva di recesso quando il giocatore sia utilizzato in meno del 10% delle gare ufficiali”.

Nel caso in questione, realisticamente, la FIFA potrebbe negare la sussistenza di una giusta causa o di una giusta causa sportiva come valida motivazione del recesso unilateralmente disposto dal giocatore. Infatti, l’esclusione dalla lista dei giocatori partecipanti al campionato, disposta dall’Al Hilal nei confronti di Renan Lodi, risulta giustificata dalla necessità di rispettare la normativa della Federazione Saudita di calcio e della Saudi Pro League, che prevede la possibilità di utilizzare in campo soltanto un numero massimo di otto giocatori stranieri.

Se la Commissione riconoscesse la insussistenza della giusta causa o della giusta causa sportiva nel recesso disposto dal calciatore, la stessa potrebbe condannare il giocatore a pagare all’Al Hilal un risarcimento.