Nuova avventura per Pepe Reina: l’ex portiere del Como sarà il nuovo allenatore dell’Under 19 del Villarreal.

Dopo il ritiro dal calcio giocato di qualche settimana fa, Pepe Reina inizierà la sua carriera da allenatore nella cantera del Villarreal. Il club spagnolo ha annunciato ufficialmente l’accordo con l’ex portiere, che dalla prossima stagione guiderà la squadra Juvenil A nella Division de Honor, il massimo campionato giovanile spagnolo.

Il classe 1982, originario di Madrid, affronterà così una nuova tappa della sua carriera professionale all’interno della struttura del “Sottomarino Giallo”, società con cui ha condiviso due distinti periodi da calciatore.

Il primo, tra il 2002 e il 2005, ha rappresentato un momento importante anche per il club, con la conquista di due Coppe Intertoto e la storica qualificazione alla UEFA Champions League. Il secondo, più recente, lo ha visto tornare a difendere la porta del Villarreal a 17 anni di distanza, a partire dalla stagione 2022/23.

Nel corso delle sue quasi cinque stagioni complessive in maglia gialla, Reina ha collezionato 191 presenze. Una tappa significativa è arrivata nel campionato 2022/23, quando ha tagliato il traguardo delle 1.000 presenze da professionista nella gara contro il Cadice, evento celebrato pubblicamente dal club con uno striscione allo stadio de la Cerámica.

Un nuovo percorso nella cantera per Reina

La scelta di affidare a Reina la guida dell’Under 19 rientra nella strategia del Villarreal di valorizzare figure che conoscono da vicino l’ambiente del club. Il ruolo nella cantera grogueta rappresenta per l’ex estremo difensore una prima occasione per misurarsi con la formazione e la gestione di giovani calciatori in un contesto competitivo.

L’Under 19 del Villarreal, tradizionalmente impegnata nella Division de Honor, costituisce uno degli snodi principali nella crescita dei talenti del vivaio. Reina avrà il compito di trasmettere la propria esperienza internazionale a una nuova generazione di calciatori, con l’obiettivo di contribuire alla loro formazione tecnica e professionale.

Il club, pur senza forzare aspettative, punta su un profilo che conosce bene la realtà e che avrà ora l’opportunità di costruire un percorso nella carriera da tecnico partendo da uno dei settori giovanili più strutturati della Liga.