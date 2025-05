Reina, rosso all’ultima in carriera: cosa è successo

Un addio al calcio amaro per Pepe Reina.

Il portiere spagnolo nella sua ultima partita prima del ritiro, infatti, è stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Taremi.

Un intervento che inizialmente non era stato punto dall’arbitro Massa. La decisione è arrivata solo dopo il richiamo del VAR.

Il numero 25 del Como ha lasciato il campo commosso. Tutto lo stadio e le intere panchine si sono alzate in piedi per salutare la sua uscita dal campo. Una standing ovation per la sua grande carriera

IN AGGIORNAMENTO