Reijnders: “Milan nel cuore, ma al City posso raggiungere i miei obiettivi in meno tempo”

Milan, Reijnders (imago)

Ufficializzato dal Manchester City pochi giorni fa, Reijnders ha parlato del passato al Milan in un’intervista a Sky Sports

“Il Milan è nel mio cuore, ma al Manchester City posso raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato per la mia carriera in meno tempo”: così Tijjani Reijnders si è presentato ai propri nuovi tifosi, in un’intervista a Sky Sports.

Il centrocampista olandese, che si trova negli Stati Uniti d’America per prendere parte al Mondiale per Club con la propria nuova squadra, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha spiegato come è nata la trattativa che lo ha portato in Premier League.

Senza dimenticare ovviamente il Milan, club in cui è diventato grande ma in cui non ha avuto la possibilità di vincere nulla, se non una Supercoppa Italiana.

Di seguito le parole del centrocampista olandese.

Le parole di Reijnders

L’ex AZ ha innanzitutto svelato alcuni retroscena legati al suo trasferimento al Manchester City: “Hanno contattato mio padre intorno alla fine della stagione, stavano cercando un numero 8 e non ho avuto grossi dubbi sull’accettare la proposta, perché il Manchester City è uno dei migliori club al mondo. La scelta alla fine è stata facile.

Ovviamente il Milan sarà sempre nel mio cuore, ho avuto due belle stagioni lì, ho incontrato belle persone, ma bisogna guardare all’ambito sportivo e voglio raggiungere alcuni obiettivi nella mia carriera e penso che qui posso farlo in meno tempo“.

Tijjani Reijnders con la maglia del Milan (Imago)

“Guardiola è il miglior allenatore al mondo”

Non potevano mancare poi le parole al miele per Guardiola: “Lavorare con lui è ovviamente una grande cosa, è il miglior allenatore al mondo e desidero molto imparare nuove cose”.

E infine, ha presentato le proprie caratteristiche ai tifosi dei Citizens: “Sono un centrocampista box-to-box a cui piace portare palla e far parte della costruzione di gioco, oltre che collegare difesa e attacco e cercare di fare assist e gol“.