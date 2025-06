Le parole di Reijnders, ormai ex giocatore del Milan, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Manchester City di Pep Guardiola

“I club sono ancora in trattativa. Per me è solo una questione di attesa“, ha dichiarato Tijjani Reijnders ai microfoni di “Voetbal International”, testata olandese.

Trattativa che in realtà è conclusa quella tra il Milan e il Manchester City, che si prepara ora ad accogliere il suo nuovo centrocampista.

Così ha deciso di muoversi il club allenato da Pep Guardiola, che è andato subito alla ricerca di un profilo per sostituire il partente Kevin De Bruyne.

“Ho avuto personalmente un anno fantastico al Milan. La Premier è incredibile, la sogni da ragazzo“, ha poi continuato il giocatore olandese nella sua intervista.

Le prime parole di Reijnders sul Manchester City

“Il mio ultimo anno al Milan è stato fantastico tra gol e assist, anche se abbiamo avuto delle difficoltà e le cose non sono andate come volevamo“, ha detto il centrocampista. Che poi si è descritto: “Sono un giocatore moderno che può ricoprire più ruoli da una parte all’altra dell’area“.

Sul City ha poi detto: “De Bruyne è un grande, era il primo giocatore che guardavo sempre del City. Ho sentito Guardiola? No, ho parlato solo con Aké circa un possibile trasferimento. Vediamo come andrà. La Premier la sogni da ragazzo. A volte se ci penso non credo a dove sono arrivato nel giro di quattro anni dall’AZ“.