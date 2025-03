Reijnders dopo il rinnovo: “Orgoglioso. Il Milan una seconda casa”

Le dichiarazioni del centrocampista olandese dopo il prolungamento di contratto con i rossoneri

La storia di Reijnders e il Milan andrà ancora avanti.

Il centrocampista olandese, nella giornata di oggi, 3 marzo, si è recato in sede per rinnovare il proprio contratto con il club rossonero (leggi qui i dettagli).

Dopo la firma, Reijnders ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Orgoglioso di rinnovare

Reijnders ha dichiarato: “Sono veramente orgoglioso di rinnovare il contratto dopo un anno e mezzo. Il Milan per me è come una famiglia. Andremo avanti ancora per le prossime stagioni”.

Quindi ha proseguito: “Volevo rimanere qui. Questa è la mia seconda casa”.

Sul momento negativo: “E’ un momento difficile, ma ci rialzeremo, dobbiamo continuare a credere in ciò che facciamo e ci rialzeremo”.