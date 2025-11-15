Reijnders: “Milan da scudetto? Spero che la seconda stella possa arrivare presto”

Le parole del centrocampista olandese a Sportmediaset

A poco più di una settimana dal derby della Madonnina, l’ex Milan Tijani Reijnders non ha dubbi.

“Sicuramente guarderò la partita. E supporterò il Milan, stanno davvero facendo un buon lavoro al momento, poi chiaramente il derby sarà una partita complicata, ma sono fiducioso che il Milan riuscirà a conquistare i tre punti”.

Sarà l’anno buono per il tricolore rossonero? Il centrocampista olandese spiega: “Lo scudetto al Milan? La possibilità di vincere quest’anno c’è, stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto”.

Ora al Manchester City, dopo il trasferimento in estate, Reijnders non si sbilancia: “Tornare in futuro al Milan? Ci vediamo…”.