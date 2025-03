Dopo la sperimentazione della rimessa laterale cambia la regola in merito alla perdita di tempo dei portieri. Ecco la novità.

Negli scorsi giorni l’IFAB, l’organo che si occupa di introdurre o modificare le regole del gioco del calcio, ha approvato la nuova norma relativa alla durata in cui i portieri possono tenere il pallone nelle proprie mani.

Il primo caso di sperimentazione abbiamo già avuto modo di vederlo: in Cesena-Juventus di Primavera, Zelezny ha tenuto il pallone per più di 6 secondi e l’arbitro ha concesso una rimessa laterale agli avversari.

La vera novità è che in Primavera, dove come detto era già partita una sperimentazione con concessione di rimessa laterale per perdite di tempo dei portieri superiori agli 8 secondi, verrà assegnato un calcio d’angolo.

Di seguito il comunicato dell’AIA.

Il comunicato dell’AIA

Di seguito il comunicato dell’Aia, pubblicato sui propri canali ufficiali: “Con riferimento alla sperimentazione di cui all’oggetto, attualmente in atto durante le gare del Campionato Primavera 1, in occasione del 139° Annual General Meeting, tenutosi lo scorso 1° marzo, l’IFAB ha deciso di modificare la Regola 12 del gioco, a decorrere dalla prossima stagione sportiva, prevedendo che se un portiere terrà il pallone per troppo tempo (più di 8 secondi), l’arbitro dovrà assegnare un calcio d’angolo alla squadra avversaria come punizione dell’infrazione.

A tale proposito, tanto quanto direttamente comunicato tramite Lega Serie A alla CAN C in accordo con IFAB e FIGC, già a partire dalle gare del Campionato Primavera 1, in programma il 7-8-9 marzo, tale modifica sarà recepita dagli arbitri della CAN C durante tutto il periodo di sperimentazione; pertanto, l’infrazione sarà punita con l’assegnazione del calcio d’angolo alla squadra avversaria, anziché con la rimessa laterale. Ulteriori comunicazioni agli arbitri interessati dalla novità saranno impartite con apposita call conference”.