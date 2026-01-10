Doppio episodio da VAR durante il primo tempo del match di Serie B tra Reggiana e Venezia: cos’è successo al Mapei Stadium.

Il Venezia termina in vantaggio di 2-1 il primo tempo del match contro la Reggiana, in cui in VAR è stato protagonista per ben due volte. La prima: Adorante controlla il pallone nell’area dei padroni di casa e Danilo Quaranta, difensore delle Reggiana, lo recupera.

L’attaccante del Venezia, autore del primo gol, chiede a gran voce il penalty per l’intervento di mano, ma per il direttore di gara Turrini non c’è nulla. Richiamo del VAR, revisione e assegnazione del penalty. Il Venezia va quindi sul 2-0 grazie a Yeboah che mette il pallone dagli 11 metri dalla parte opposta di Motta.

Qualche minuto più tardi, la Reggiana ha accorciato nel punteggio grazie alla rete di Girma. Le sorprese e gli interventi del VAR, però, sono appena cominciati. Nei minuti di recupero Yeboah finisce a terra per una trattenuta dubbia di Girma. Nuova chiamata al monitor per Turrini e la decisione è il replay della prima: calcio di rigore.

Questa volta si presenta dal dischetto Adorante ma Motta intuisce l’angolo e respinge. Attimi di tensione dopo il duplice fischio con tanto di espulsione per Domenico Fracchiolla, direttore sportivo della Reggiana.