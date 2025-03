Reggiana, valutazioni in corso sulla posizione di Viali. Dionigi in pole in caso di esonero

La Reggiana sta facendo valutazioni in panchina: Viali messo in discussione dopo la sconfitta con il Sassuolo. In caso di esonero c’è Dionigi in pole

Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo per 5-1, la Reggiana sta valutando la posizione dell’allenatore William Viali sulla panchina della formazione granata.

Al momento la squadra si trova al diciottesimo posto in classifica, a quota 32 punti, e ne ha raccolti appena 3 punti nelle ultime 5 partite. Sono 8, poi, le gare consecutive senza vittoria (l’ultima è datata 26 gennaio).

In caso di esonero di Viali in queste giornate finali del campionato di Serie B, si candida Davide Dionigi a diventare il nuovo allenatore.

Seguiranno aggiornamenti in merito.