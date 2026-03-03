Reggiana-Südtirol, Cragno si infortuna: fair play di Fumagalli che mette fuori il pallone a porta vuota
Bellissimo gesto di fair play durante Reggiana-Sudtirol. Intorno alla metà del secondo tempo Cragno conduce il pallone fuori dall’area di rigore ma proprio mentre ne è in possesso si infortuna.
Fumagalli, attaccante della Reggiana, inizialmente ruba il pallone al portiere del Sudtirol ma successivamente, accorgendosi dell’infortunio, mette il pallone in fallo laterale. Un gesto apprezzato da tutti i presenti al Mapei. Strette di mano dei giocatori avversari, del direttore di gara e anche applausi da parte del pubblico.