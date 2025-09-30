Reggiana-Spezia, Cistana ammonito durante l’ingresso in campo: il motivo

Andrea Cistana, difensore dello Spezia, ammonito al momento della sostituzione durante la gara con la Reggiana: ecco perché.

Terza partita su sei in dieci uomini per lo Spezia, che al minuto 52 della gara con la Reggiana ha perso Hristov, colpevole di un fallo da ultimo uomo su Girma. E proprio dopo l’espulsione del centrale bulgaro si è verificato un episodio abbastanza singolare.

D’Angelo, allenatore dei liguri, ha optato subito per un cambio, fuori Lapadula e dentro Cistana. Al momento della sostituzione, però, l’ex Brescia ha fatto il suo ingresso in campo prima dell’uscita dell’attaccante, l’arbitro di conseguenza ha estratto il cartellino giallo nei confronti del difensore, facendolo dunque tornare a bordocampo per ripetere correttamente l’operazione.

Spezia quindi in inferiorità numerica, nonostante il ritorno al gol dell’ex calciatore di Milan e Cagliari, e con un altro centrale già ammonito.