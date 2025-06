Reggiana, Fracchiolla è il prescelto per il ruolo di direttore sportivo

Domenico Fracchiolla è il prescelto della Reggiana per il ruolo di ds

Il direttore sportivo del Giugliano, Domenico Fracchiolla, potrebbe presto diventare il nuovo ds della Reggiana, in Serie B.

Il classe 1984, anche ex Lecco e Francavilla, è il prescelto per il ruolo. Mancano gli accordi definitivi ma si va verso questa scelta.

Nell’ultima stagione, ha condotto il Giugliano al 10° posto nel girone C di Serie C, e adesso sembra tutto pronto per il ritorno in B, per rinforzare una Reggiana che, invece, ha concluso 13ª nel campionato cadetto