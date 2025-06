Tre nomi sulla lista della Reggiana per il ruolo di direttore sportivo: la situazione

La Reggiana si sta guardando intorno per cercare il nuovo direttore sportivo e al momento ha esso tre nomi sulla propria lista.

Si tratta di Michele Franco, ex direttore sportivo del Monza, Paolo Bravo, ds del Sudtirol, e Claudio Ferrarese, ds della Lucchese.

La società punta su un profilo giovane e, in particolare, è stato molto apprezzato il lavoro fatto da Ferrarese alla Lucchese in Serie C.

Con la squadra toscana è riuscito a centrare la salvezza ai playout nonostante una situazione societaria difficilissima e che dovrebbe portare alla mancata iscrizione della squadra al prossimo campionato.

