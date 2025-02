Posticipato l’ingresso in campo di Reggiana e Carrarese per la 27esima giornata del campionato di Serie B: il motivo

In Reggiana-Carrarese, sfida valida per la 27esima giornata di Serie B, è stato posticipato l’ingresso in campo delle due squadre prima del fischio d’inizio.

Il ritardo è dovuto al cambio di maglia chiesto a Bardi da parte della terna arbitrale, modificando di fatto quanto pattuito inizialmente nei kit gara condivisi.

Il direttore di gara Daniele Rutella ha chiesto questa modifica al momento dello schieramento delle due squadre nel tunnel. Bardi è infatti sceso in campo con la maglia da riscaldamento invece che con la consueta divisa di colore giallo.