Per la prima volta in Serie A i tifosi potranno vedere immagini grazie alla telecamera ultramoderna dal punto di vista del direttore di gara.

La Serie A guarda avanti e annuncia l’introduzione della Refcam. Che cos’è? Si tratta di una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista del direttore di gara.

In Italia, ancora non si era mai vista. La prima volta sarà proprio in occasione del derby d’Italia tra Juventus e Inter in programma sabato 13 settembre alle ore 18:00. Un appuntamento che si iscriverà alla storia dello spettacolo televisivo e dell’innovazione tecnologica.

La Lega Calcio Serie A è, infatti, una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della Refcam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali, in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB, già testati nel recente Fifa Club World Cup.

Dove sarà posizionata? Dal nome “Refcam”, appunto, la micro-camera ad alta risoluzione, con il peso di soli 6gr., verrà montata alla base dell’archetto del microfono del Primo Ufficiale di gara e sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall’alto tasso di spettacolarità.

De Siervo: “L’obiettivo è rendere l’esperienza sempre più coinvolgente”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così: “L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione, ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell’arbitro delle differenti azioni di gioco. Il nostro obiettivo è, infatti, offrire al pubblico un’esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive”.

Infine aggiunge: “La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie, consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara”.