Avellino, Redan in prestito al Lokeren: chiusa la trattativa

Cessione a mercato chiuso per l’Avellino: chiusa la trattativa per la cessione di Daishawn Redan in prestito al Lokeren

Operazione in uscita per l’Avellino. Chiusa la trattativa per la cessione di Daishawn Redan in prestito al Lokeren, formazione della Challenger Pro League, la seconda divisione del calcio belga.

Per l’attaccante classe 2001 si tratta di un ritorno in Belgio. Nella scorsa stagione ha indossato infatti la maglia del Beerschot, con cui ha collezionato 4 gol in 8 presenze.

Cresciuto nei settori giovanili di Ajax, Chelsea e Hertha Berlino, con cui ha raccolto anche l’esordio tra i professionisti, in Italia ha vestito anche le maglie di Venezia e Triestina.