Record, esordi e gol: la classe 2008 inizia a lasciare il segno

Honest Ahanor (imago)

Da Ahanor a Palma e Camarda: come i ragazzi nati nel 2008 stanno cominciando a lasciare traccia nella stagione 2025/26

Non è più un semplice segnale, ma un trend che si consolida: in Serie A, anche i ragazzi nati nel 2008 hanno già cominciato a lasciare la propria impronta.

Un fenomeno che fino a pochi anni fa sarebbe stato impensabile, ma che oggi diventa realtà. Fra questi spiccano nomi come Honest Ahanor, Matteo Palma e Francesco Camarda, tre simboli di una generazione che ha appena iniziato a bussare alla porta del grande calcio.

Non si tratta soltanto di casi isolati. L’impiego di ragazzi nati nel 2008 indica un atteggiamento più coraggioso dei club italiani, che non esitano a lanciare in campo talenti giovanissimi quando ne intravedono qualità e maturità.

Se in passato era raro vedere un diciassettenne in Serie A, oggi non solo debuttano, ma vengono anche responsabilizzati. Certo, il rischio di pressioni eccessive è dietro l’angolo: la gestione del minutaggio e delle aspettative diventa cruciale per evitare di “bruciare” prospetti ancora in formazione.

Ahanor e Palma: il segnale del cambio generazionale

Se oggi parliamo di ragazzi del 2008 in campo in Serie A, il discorso non può che partire da Honest Ahanor e Matteo Palma. Il primo ha attirato le attenzioni di mezza Italia per un motivo semplice: a 16 anni mostra già una personalità fuori dall’ordinario. È stato il direttore sportivo del Genoa a sottolinearlo pubblicamente quando ancora vestiva la maglia rossblù: “Honest è un giocatore diverso dagli altri, non solo per doti tecniche e fisiche, ma per la personalità che ha, sorprendente per la sua età”.

Palma, invece, rappresenta il volto “silenzioso” ma altrettanto significativo di questa generazione. Nato a Berlino da madre tedesca e padre italiano, difensore centrale di quasi 1,95 metri, ha firmato il primo contratto da professionista con l’Udinese a soli 16 anni. La società friulana lo considera “uno dei maggiori talenti del panorama giovanile italiano”. Inoltre, il centrale italo-tedesco ha bruciato le tappe giocando spesso “sotto età” in Primavera, dimostrando che la sua maturità è ciò che convince l’Udinese a dargli fiducia.

Francesco Camarda (imago)

Camarda, il gol che segna un’epoca

E poi c’è lui, Francesco Camarda, forse il nome più noto della generazione 2008. Cresciuto nel vivaio del Milan dal 2015, è passato rapidamente da record giovanili clamorosi – come la doppietta in Youth League a 15 anni contro il Newcastle – ai primati da professionista: più giovane esordiente di sempre in Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni) e più giovane italiano a debuttare in Champions League. Ma ciò che spiega il perché di tanta fiducia non è soltanto la precocità.

Camarda abbina fiuto del gol e capacità di reggere l’impatto emotivo. Celebre l’episodio del suo debutto in Champions: entrato in campo, segnò subito di testa, ma il gol venne annullato per fuorigioco millimetrico. In tribuna, la madre scoppiò in lacrime. Pochi giorni fa, in Lecce-Bologna, è arrivato invece il primo gol in Serie A: stavolta non c’era fuorigioco, solo la certificazione che il Milan ha deciso di puntare su un ragazzo con doti non comuni e già pronto a reggere il peso delle aspettative.

A cura di Alessandro La Gattuta