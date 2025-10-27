Da Yildiz a Bremer: i messaggi dei giocatori bianconeri

Igor Tudor ha salutato la Juventus: l’allenatore è stato esonerato lunedì 27 ottobre, il giorno successivo alla gara persa 1-0 contro la Lazio. Diversi giocatori bianconeri, attraverso i profili social, hanno deciso di mandare un messaggio al croato.

“Grazie di tutto mister. Ti auguro il meglio per il futuro” dice Kenan Yildiz. Lo stesso messaggio è stato mandato da altri due giocatori molto importanti all’interno della rosa bianconera.

Da una parte c’è Bremer: “Grazie di tutto mister, in bocca al lupo per il futuro” ha affermato il brasiliano. “Grazie mister”, invece, è stato il messaggio di Mattia Perin.

“Uomo vero, fino alla fine! Grazie di tutto mister” è il messaggio che Daniele Rugani ha postato sui suoi profili social.