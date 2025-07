Juve Stabia, dalla Roma non solo Reale a Mannini in prestito ma anche Boer a titolo definitivo

Poker di arrivi per la Juve Stabia: arrivano Reale e Mannini in prestito secco e Boer a titolo definitivo dalla Roma e Battistella dal Modena

Giornata di arrivi in casa Juve Stabia. I gialloblù, infatti, hanno chiuso per 4 calciatori in vista della prossima stagione di Serie B.

Dalla Roma arrivano ben 3 giocatori. I classe 2006 Filippo Reale e Mattia Mannini passeranno ai campani in prestito secco, mentre il portiere classe 2002 Pietro Boer arriverà a titolo definitivo.

La Juve Stabia, poi, ha chiuso anche per Thomas Battistella, centrocampista classe 2001, a titolo definitivo dal Modena.