Real Sociedad, tra i favoriti per la panchina Pellegrino Matarazzo e Thiago Motta

La Real Sociedad ha esonerato l’allenatore Sergio Francisco: tra i candidati per la panchina ci sono Thiago Motta e Pellegrino Matarazzo

Momento delicato per la Real Sociedad, che ha esonerato l’allenatore Sergio Francisco. Il club è quindicesimo in Liga, con sedici punti raccolti nelle prime quindici giornate.

Per il momento sarà Jon Ansotegi a guidare la squadra ad interim, ma stanno circolando i primi nomi per la panchina della squadra basca.

Al momento tra i favoriti per sostituire Sergio Francisco ci sono due profili in particolare: Thiago Motta e Pellegrino Matarazzo.

Il primo è ancora svincolato dopo l’esperienza con la Juventus, che lo aveva esonerato lo scorso marzo. Pellegrino Matarazzo, invece, è fermo dall’avventura con l’Hoffenheim, terminata nel novembre 2024.