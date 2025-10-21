Xabi Alonso: “Real Madrid-Juventus è un classico d’Europa, loro arriveranno arrabbiati”

Le dichiarazioni di Xabi Alonso in conferenza stampa alla vigilia di Real Madrid-Juventus

Dopo la sconfitta in trasferta contro il Como – e in generale gli scarsi risultati delle ultime giornate – la Juventus di Igor Tudor deve voltare pagina. L’occasione non è tra le più facili in assoluto.

Nella terza giornata della League Phase di Champions League, infatti, i bianconeri saranno ospiti del Real Madrid di Xabi Alonso. Appuntamento alle 21.00 di mercoledì 22 ottobre allo stadio Santiago Bernabeu.

Se la Juventus arriva da cinque pareggi e una sconfitta, i blancos stanno attraversando un momento particolarmente felice. Dopo il brutto 5-2 contro l’Atletico, sono arrivate tre vittorie con 9 gol fatti e solo 1 subito.

Di seguito riportiamo le dichiarazioni di Xabi Alonso in conferenza stampa. “Sfida con la Juve? È un classico d’Europa. Si sono affrontati molte volte e io ne ho giocato qualcuno. Ci vediamo molto preparati. Vogliamo la terza vittoria in Champions e continuare dopo il buon avvio. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. La gente viene al Bernabéu con la voglia di vedere grandi partite. Dobbiamo dare qualcosa affinché rispondano“.

Real Madrid, le dichiarazioni di Xabi Alonso in conferenza

E poi ancora. “Fino a tre settimane fa la Juventus stava giocando molto bene, soprattutto contro l’Inter. Noi dobbiamo stare attenti perchè le squadre italiane sono pericolose e la Juve sarà arrabbiata. Non dobbiamo dimenticarci la storia della Juve. Yildiz ha avuto una crescita incredibile con la Juve e Turchia. Io lo conosco dai tempi del Bayern Monaco e sono contento per lui“.

Su Mbappè, poi: “Non sono contento solo per i gol, perchè i suoi compagni lo seguono. Lui farà sempre gol e ha sempre fatto gol. La squadra ha bisogno della sua influenza ed è in un momento molto positivo dopo l’adattamento dello scorso anno. Adesso tutto si incastra alla perfezione“.

Infine, di nuovo sulla squadra di Tudor. “La Juve è una squadra molto ricca che cambia le rotazioni. Poi hanno giocatori che sanno giocare bene il pallone e soprattutto sono capaci a squilibrare la partita. Noi dobbiamo lavorare per portare la partita verso di noi“.