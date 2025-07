L’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida vinta contro il Borussia Dortmund

Il Real Madrid batte il Borussia Dortmund e accede alle semifinali del Mondiale per Club. Ieri, 5 luglio, i blancos hanno battuto i tedeschi 3-2.

La rete del solito Gonzalo Garcia (quarto gol nel torneo) ha aperto le marcature al 10′. Dieci minuti dopo Fran Garcia ha raddoppiato il vantaggio.

Il Borussia Dortmund si è acceso solo negli ultimi minuti della partita. Al 92′ Beier ha accorciato le distanze, segnando il gol del 2-1. Appena 2 minuti dopo Mbappé ha acceso il MetLife Stadium con una splendida rovesciata che ha fissato il risultato sul 3-1. Inutile il rigore realizzato da Guirassy al 98′. Da registrare anche l’espulsione di Dean Huijsen per fallo da ultimo uomo al minuto 96.

Al termine della partita, l’allenatore del Real Madrid Xabi Alonso ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua squadra.

“Siamo felici ma ciò che è accaduto non dovrà ripetersi”

Nonostante qualche spavento nel finale, Xabi Alonso si è detto felice della prestazione dei suoi giocatori: “Fino al 2-1 abbiamo controllato abbastanza bene la partita e l’abbiamo dominata. Da quel momento in poi sono successe troppe cose in così poco tempo. Siamo in semifinale e siamo contenti. Spero che ci abbia aiutato a non lasciarci trasportare e ad essere presenti in ogni minuto“.

Lo spagnolo ha aggiunto: “Sono contento della partita: molto seria, molto simile a un quarto di finale della competizione. Dobbiamo cogliere gli aspetti positivi affinché quanto accaduto oggi non si ripeta in futuro se ci troveremo nella stessa situazione”.

“Contro il PSG sarà una grande partita”

In semifinale, il Real Madrid affronterà il Paris Saint-Germain. Ieri, 5 luglio, i francesi hanno battuto 2-0 il Bayern Monaco. Nel prossimo match, i parigini dovranno fare a meno di Willian Pacho e Lucas Hernandez, entrambi espulsi con un rosso diretto. Xabi Alonso ha commentato così la prossima sfida del suo Real:

“Contro il PSG sarà una grande partita. Affrontiamo i campioni in carica. Sono in un momento positivo, e questo è il passo successivo in questa nuova era. Stiamo crescendo e ci prepareremo ad affrontarli. Sarà una grande sfida per noi“.