Vinicius sbaglia e il Real frena: Blancos battuti 2-1 dal Valencia

Il Valencia si impone contro il Real Madrid e frena la corsa al titolo dei Blancos: ecco com’è andata

Un’amara trentesima giornata di Liga per Ancelotti e i suoi: il Real Madrid di Mbappé e compagni ha infatti perso in casa contro il Valencia per 2-1, col gol vittoria messo a segno dagli ospiti al quinto minuto di recupero del secondo tempo.

I Blancos frenano quindi la corsa al titolo, e si staccano leggermente dal Barcellona primo allenato da Flick (ora a quota 66 punti).

Una brutta battuta d’arresto che permette poi, in caso di vittoria contro il Siviglia, all’Atletico di salire a -3 dal secondo posto. Occupato proprio dalle Merengues.

Ecco però com’è andata la partita del Real contro il Valencia.

Real-Valencia: sbaglia Vinicius, non perdona Hugo Duro

La partita del Real contro il Valencia era già iniziata in salita: dopo un quarto d’ora è infatti arrivato il vantaggio degli ospiti al Santiago Bérnabeu firmato da Mouctar Diakhaby. Qualche minuto prima però l’errore di Vinicius dagli 11 metri, con il brasiliano che si è fatto ipnotizzare da Mamardashvili che ha neutralizzato il penalty del numero 7 dei Blancos. Il terzo errore dal dischetto su quattro tentativi.

Alla ripresa, il pareggio del Real al 50′ con Vinicius che si fa perdonare battendo il portiere georgiano. Vige l’equilibrio da entrambe le parti per il resto della seconda frazione di gioco: ci pensa però Hugo Duro a rompere il ghiaccio. L’ex Getafe beneficia di un cross nell’area disegnato da Rafa Mir e fa 2-1 per i suoi. Il Real, cade contro il Valencia e frena così la corsa verso il primo posto del Barcellona.