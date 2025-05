Il Real Madrid ha ufficializzato la separazione con Carlo Ancellotti: il comunicato e le parole di Florentino Perez.

L’esperienza al Real Madrid di Ancelotti è ufficialmente terminata. L’allenatore italiano è infatti il nuovo commissario tecnico del Brasile e il club Blanco ha ora ufficializzato il suo addio.

Ecco il comunicato del Real Madrid: “Il Real Madrid C. F. e Ancelotti hanno raggiunto un accordo per terminare la loro fase come allenatore del Real Madrid. Il nostro club vuole esprimere il suo apprezzamento e affetto a colui che è una delle grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale”.

“Carlo Ancelotti ha guidato la nostra squadra in una delle tappe di maggior successo nei nostri 123 anni di vita ed è diventato l’allenatore con più titoli della nostra storia: 3 Coppe europee, 3 Mondiali per club, 3 Supercoppe europee, 2 Leghe, 2 Coppe del Re e 2 Supercoppe di Spagna. In totale 15 titoli durante le sei stagioni in cui ha fatto parte del nostro club”, ha continuato il Real Madrid.

“Domani (sabato 24 maggio 2025 ndr) il Santiago Bernabéu gli renderà omaggio in quella che sarà l’ultima partita di Carlo Ancelotti come allenatore del Real Madrid. Il Real Madrid augura buona fortuna a lui e a tutta la sua famiglia per questa nuova fase della sua vita”, ha concluso.

Real Madrid, le parole di Florentino Perez

Il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha voluto salutare l’allenatore italiano dicendo: “Carlo Ancelotti fa parte per sempre della grande famiglia madridista“.

“Siamo orgogliosi di aver potuto godere di un allenatore che ci ha aiutato a ottenere così tanti successi e che ha rappresentato i valori del nostro club in modo esemplare”, ha concluso.