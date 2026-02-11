Il Real Madrid lascia la Superlega: accordo con UEFA ed EFC per chiudere le dispute

Intesa di principio tra il Real Madrid e la UEFA e l’EFC “per il bene del calcio europeo”: fine del contenzioso legato al progetto Superlega

Il Real Madrid compie un passo decisivo e si sfila dal progetto Superlega, così come ha fatto il Barcellona qualche settimana fa. Dopo mesi di tensioni e confronti istituzionali, il club spagnolo ha raggiunto un accordo di principio con UEFA ed European Football Clubs (EFC), aprendo di fatto a una nuova fase nei rapporti con le istituzioni del calcio europeo.

L’intesa rappresenta un punto di svolta rispetto agli anni dello scontro legale e politico che avevano visto i Blancos tra i principali promotori della Superlega.

Con questo accordo, le parti dichiarano la volontà di collaborare nel rispetto del merito sportivo, della sostenibilità economica dei club e dell’innovazione tecnologica al servizio dei tifosi.

Il superamento delle controversie legate al progetto alternativo alle competizioni UEFA appare ora concreto: l’accordo di principio servirà infatti a chiudere le dispute legali ancora in corso, una volta che verrà formalizzato e attuato in via definitiva.

Il comunicato del Real Madrid

Nel comunicato diffuso congiuntamente, UEFA, EFC e Real Madrid spiegano i termini dell’intesa: “A seguito di mesi di conversazioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, UEFA, European Football Clubs (EFC) e Real Madrid C. F. annunciano di aver raggiunto un accordo di principi per il bene del calcio europeo per club, rispettando il principio del merito sportivo e ponendo l’accento sulla sostenibilità a lungo termine dei club e sul miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso l’uso della tecnologia”.

Poi, continua: “Questo accordo di principi servirà anche a risolvere le controversie legali legate alla Superlega Europea, una volta che tali principi saranno eseguiti e implementati”.

Una presa di posizione che, di fatto, sancisce l’uscita dei Blancos dal progetto Superlega e riporta il club all’interno di un percorso condiviso con le istituzioni calcistiche europee.