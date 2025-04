I tre calciatori del Real Madrid sono stati squalificati dopo quanto accaduto nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona

La finale di Coppa del Re tra Barcellona e Real Madrid è stata un susseguirsi di episodi incredibili. I cinque gol, la rete annullata a Raphinha, la rimonta del Real Madrid e la contro-rimonta del Barcellona.

Dopo l’1-0 firmato Pedri, i Blancos di Ancelotti hanno infatti ribaltato la partita con Mbappé prima e Tchouaméni poi. Tutti sforzi spazzati via da Ferran Torres e Koundé, che al 116′ ha assegnato il secondo trofeo stagionale alla sua squadra dopo la Supercoppa Spagnola.

Una serie di episodi incredibili, dicevamo. Ma non solo belli, che mandano in estasi tutti i tifosi e appassionati di calcio.

Nel finale di gara, verso il 124esimo minuto, si è creata un’atmosfera molto tesa tra i calciatori del Real Madrid – prossimi a perdere la gara – e l’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Ricorderete tutti il gesto di un infuriato Rüdiger, che ha lanciato la borsa del ghiaccio nella direzione del direttore di gara.

Tutte le squalifiche

A seguito di questo episodio, il difensore tedesco ex Chelsea ha ricevuto 6 giornate di squalifica, che sconterà nella stagione 25/26 visto l’attuale infortunio.

Ma non è finita qua, perché oltre a Rüdiger, sono stati sanzionati con delle giornate di squalifica anche Jude Bellingham e Lucas Vázquez: 1 per il centrocampista inglese, 2 per il terzino spagnolo.