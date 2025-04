Spettacolo e gol ma alla fine la decide Rudiger: cos’è successo in Real Madrid-Sociedad

Una partita con continui cambiamenti di fronte, ma alla fine la vince il Real Madrid: 5-4 complessivo sulla Real Sociedad.

​In una serata indimenticabile al Santiago Bernabéu, il Real Madrid ha conquistato l’accesso alla finale della Copa del Rey dopo un pareggio spettacolare per 4-4 contro la Real Sociedad, avanzando con un risultato complessivo di 5-4.

La partita di ritorno delle semifinali è stata un susseguirsi di emozioni, con continui capovolgimenti di fronte che hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino al fischio finale.​

La Real Sociedad ha iniziato con determinazione, portandosi in vantaggio grazie a una rete di Ander Barrenetxea. Il Real Madrid ha risposto con il giovane talento brasiliano Endrick, che ha segnato il gol del pareggio.

Tuttavia, la squadra ospite non si è lasciata intimidire e ha ripreso il comando con un gol di Pablo Marín, seguito da un’autorete sfortunata di David Alaba, che ha portato la Real Sociedad sul 3-1.​

La reazione Real

La reazione dei Blancos è stata immediata: Jude Bellingham ha accorciato le distanze con una conclusione precisa, e poco dopo Aurélien Tchouaméni ha trovato la rete del pareggio, portando il punteggio sul 3-3. Ma le emozioni non erano finite: Mikel Oyarzabal ha segnato nuovamente per la Real Sociedad, riportando gli ospiti in vantaggio.​

Con il tempo che scorreva veloce e le speranze che sembravano affievolirsi, il Real Madrid ha dimostrato ancora una volta il suo spirito indomito. A cinque minuti dalla fine dei tempi supplementari, il difensore Antonio Rüdiger ha svettato su un calcio d’angolo, segnando di testa il gol del definitivo 4-4, che ha garantito ai Blancos il passaggio alla finale grazie al vantaggio accumulato nella partita di andata.​ La squadra di Carlo Ancelotti attende ora di conoscere il proprio avversario nella finale di Siviglia, dove affronterà la vincente tra Atletico Madrid e Barcellona.