Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid ha deciso di cambiare il nome del proprio storico stadio

Il Santiago Bernabeu cambia nome. Come si apprende dalla stampa spagnola, il Real Madrid ha deciso di modificare il nome del proprio stadio, togliendo la parola “Santiago”. La casa dei blancos, dunque, sarà il “Bernabeu”, senza il nome dello storico presidente delle Merengues .

La decisione del club sembra essere dettata da logiche di marketing. Il Real, infatti, vuole rendere più breve e moderno il nome del proprio stadio, puntando tutto sulla parola “Bernabeu”.

Negli ultimi anni si sono verificati molteplici casi di stadi che hanno cambiato nome per accordi con gli sponsor. In Italia, due impianti tra tutti che hanno “subito” il rebranding sono quelli dell’Atalanta e della Juventus, i cui stadi sono stati chiamati rispettivamente “New Balance Arena” e “Allianz Stadium”.

Nonostante il Real non abbia sottoscritto accordi con sponsor per la modifica del nome del proprio impianto, i blancos lavorano per centrare gli stessi obiettivi degli altri club: investire sul nome dello stadio per aumentare i profitti.