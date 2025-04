Le parole del difensore del Real Madrid dopo l’operazione chirurgica che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi.

Toni Rudiger è stato operato e non potrà scendere in campo a difendere la porta del Real Madrid per circa due mesi.

L’eroe di molte notti per i Blancos, una su tutte quella del Metropolitano contro l’Atletico Madrid, si è infatti dovuto sottoporre a un intervento chirurgico a seguito di una lesione parziale del menisco (LEGGI QUI LA NEWS)

Una perdita importante per le Merengues che, archiviata la delusione per la sconfitta contro il Barcellona in finale di Copa del Rey, dovranno rimettere l’attenzione sul campionato, ma senza il loro centrale difensivo tedesco.

Proprio Rudiger, a seguito dell’operazione, ha voluto commentare il momento con alcune parole.

Rudiger: “Voglio tornare il prima possibile”

Rudiger ha commentato così su Instagram: “Dopo aver giocato per più di sette mesi con forti dolori, purtroppo era inevitabile che dovessi sottopormi a un intervento chirurgico al menisco”.

Il centrale tedesco ha proseguito: “Ora finalmente non ho più dolori. Voglio poter tornare a giocare il prima possibile, perché mi aspettano due grandi tornei, la Nations League e il Mondiale per Club, ma devo guardare avanti di settimana in settimana e vedremo”