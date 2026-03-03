Rodrygo, Real Madrid (Imago)

Bruttissimo infortunio per Rodrygo, attaccante del Real Madrid: salterà il resto della stagione e anche il Mondiale

Come se non bastasse la sconfitta interna contro il Getafe, che ha permesso al Barcellona di aumentare a 4 punti il gap in classifica, il Real Madrid deve fare i conti con un pesantissimo infortunio.

Nel corso della sfida andata in scena ieri sera al Bernabeu Rodrygo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco della gamba destra. Un problema che sembrava inizialmente di poco conto, al punto che l’esterno è riuscito a terminare in campo la partita, ma che si è rivelato più grave del previsto.

Una perdita pesantissima non solo per i Blancos, che dovranno fare a meno del classe 2001 per il finale di stagione, ma soprattutto per il Brasile.

Rodrygo dovrà infatti stare fermo per più di 6 mesi, e questo preclude certamente la sua partecipazione al prossimo Mondiale.

Carlo Ancelotti, CT del Brasile (imago)

Lungo stop per Rodrygo

La notizia dell’infortunio è stata confermata anche dal Real Madrid attraverso un comunicato ufficiale che recita: “A seguito degli esami effettuati oggi dal nostro giocatore Rodrygo presso il centro medico del Real Madrid, gli è stata diagnosticata la rottura del legamento crociato anteriore e la rottura del menisco esterno della gamba destra“.

Un’assenza molto importante sia per il Real Madrid che per il Brasile di Carlo Ancelotti. I Blancos dovranno fare a meno del sudamericano in una fase cruciale della stagione e in cui anche Mbappé convive con dei problemi fisici importanti, mentre la Seleçao non potrà contare sul proprio talento per la prossima Coppa del Mondo.