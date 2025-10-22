Real Madrid, la probabile formazione contro la Juventus
La probabile formazione del Real Madrid per la sfida coi bianconeri
Dopo due pareggi nelle prime due giornate, la Juventus va al Bernabeu cercando i primi tre punti in Champions League, ma contro il Real Madrid serve un’impresa.
I blancos sono primi in classifica in Liga e a punteggio pieno anche in Europa, grazie alle vittorie contro Marsiglia e Kairat Almaty.
Xabi Alonso dovrà fare i conti con diverse assenze, ultima in ordine temporale quella di Alaba, ma spera di recuperare almeno per la panchina Carvajal e Alexander-Arnold.
Di seguito la probabile formazione degli spagnoli (qui invece quella dei bianconeri).
La probabile formazione
Xabi Alonso si affiderà al solito 4-3-3, con la certezza Courtois tra i pali. Nella linea a 4, Valverde dovrebbe essere adattato nel ruolo di terzino destro, con Carreras sulla corsia opposta. Al centro non ci sarà l’ex Huijsen e ci sarà spazio per la coppia Militao-Asencio. A centrocampo si dovrebbero vedere Guler, Tchouaméni e Bellingham, col tridente che invece sarà composto da Mastantuono e Vinicius con un Mbappé in gran forma al centro.
REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouaméni, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Xabi Alonso
Dove vedere Real Madrid-Juventus in tv e streaming
La partita tra Real Madrid e Juventus, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, si giocherà oggi, mercoledì 22 ottobre, con calcio d’inizio alle 21:00.
La gara sarà visibile in diretta esclusiva sull’app Amazon Prime Video, mentre non verrà trasmessa in chiaro da nessuna emittente.