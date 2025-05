Real Madrid, la presentazione di Xabi Alonso: “Questa è sempre stata casa mia”

La presentazione di Xabi Alonso alla stampa e ai tifosi del Real Madrid: le sue dichiarazioni.

Inizia una nuova era in casa Blancos. Salutato Carlo Ancelotti, che è già atterrato in Brasile per la sua nuova avventura, è il giorno della presentazione del nuovo allenatore.

Dopo l’annuncio delle scorse ore, oggi, lunedì 26 maggio, Xabi Alonso si è presentato alla stampa e ai tifosi del Real Madrid.

“Buongiorno a tutti, per me oggi è un giorno speciale che sarà importante per tutta la mia vita. Questa è sempre stata casa mia. Ho la sensazione che sia l’inizio di una nuova tappa”, ha esordito.

Ha poi continuato: “Grazie presidente per l’opportunità e la fiducia. Sento che i tifosi hanno questo sogno di crescere per fare più grande la storia del club“.

Real Madrid, la presentazione di Xabi Alonso

Prima di continuare a parlare della nuova avventura, Xabi Alonso parla di Ancelotti: “Carlo è stato mio allenatore, una grande persona, ha avuto una grande influenza su di me. Senza la sua maestria, probabilmente, oggi non sarei qua. Ricevo la sua eredità con molto orgoglio. Spero di poter rispettare le aspettative e portare il Real dove merita di essere“.

Infine conclude parlando del club: “Abbiamo giocatori fantastici. Tutti vogliamo costruire un grande club. Possiamo arrivare a trofei importanti degni del Real Madrid. Dobbiamo far sentore i tifosi orgogliosi di noi, tutti devono essere felici di vederci giocare. Se riusciremo ad avere tutto ciò saremo imbattibili. Sento che riusciremo a farlo. Hala Madrid“.