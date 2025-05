Dopo le polemiche in Copa del Rey, il Real Madrid ha contestato la designazione dell’arbitro della gara contro il Celta Vigo

Non si fermano le polemiche del Real Madrid nei confronti degli arbitri in Spagna.

Dopo il caso esploso prima della finale di Copa del Rey, poi persa dai blancos contro il Barcellona, questa volta il club allenato da Carlo Ancelotti ha polemizzato la designazione arbitrale della gara di campionato in programma contro il Celta Vigo.

La dinamica è stata la stessa di quella della gara di Coppa. Quella di un filmato trasmesso sul canale della televisione ufficiale del club in cui sono stati mostrati gli errori in carriera del direttore di gara, in questo caso Jesus Gil Manzano.

Al centro del dibattito l’errore commesso dal fischietto spagnolo la scorsa stagione. Occasione in cui aveva fischiato la fine della gara qualche secondo prima del gol segnato da Bellingham contro il Valencia.

Real Madrid, contestato l’arbitro della gara contro il Celta Vigo

Gil Manzano tornerà dunque a dirigere un match al Bernabeu a più di un anno di distanza dall’errore che costò due giornate di squalifica a Bellingham per le parole rivolte all’arbitro ma anche alcune settimane di stop per lo spagnolo.

Il direttore ha già arbitrato il Real Madrid in questa stagione già tre volte: due in campionato e una in occasione della finale della Supercoppa spagnola. Al centro della polemica, inoltre, è finito anche l‘addetto al VAR Hernandez Maeso, anche lui attaccato con diversi filmati di “episodi che avrebbero danneggiato il Real Madrid”, scrive Real Madrid TV.